Kæmpe eksperiment: I disse uger bliver alle i Liverpool testet for corona

»Det tager ti sekunder at tage testen. Gør det for dig selv, din familie, dine kolleger og din by. Lad os gøre det sammen! Lad os gøre det for Liverpool!«.

Fodboldholdet Liverpool F.C.’s berømte manager, Jürgen Klopp, kigger intenst ind i kameraet, smiler og så toner kampagneskiltet frem: #LetsGetTested, står der.

Annoncen fra Liverpools karismatiske tyske træner er en del af en massiv kampagne for at få byens borgere til at troppe op på en række lokationer samt mobile testfaciliteter og lade sig teste. Og det er noget, som mange i Liverpool tilsyneladende har taget til sig som en lokalpatriotisk handling, der skal få byen ud af ’lockdown’, pubberne åbnet og ikke mindst få dørene slået op for tilskuere til Anfield, fodboldbyens berømte stadium.