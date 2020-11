Skal det koste en krone mere at sende pakker? Black Friday bliver brugt i politisk spil om ny afgift

Regeringen overvejer at indføre en ny afgift på en krone på alle pakker, der bliver distribueret i Danmark, for at lukke hullet i Postnords pengekasse. Men det vil fremover gøre Black Friday lidt sortere, end den plejer at være, advarer Dansk Industri i en annonce, de har indrykket i flere dagblade søndag.

Afgiften vil skabe et kæmpe bureaukrati i danske virksomheder og give udenlandske virksomheder som Amazon og Zalando en fordel, der betyder, at flere forsendelser skal rejse længere, lyder det fra Dansk Industri.

De frygter, at regningen for virksomheder og borgere bliver meget større end en krone per forsendelse, fordi der derudover vil være udgifter til at lave et nyt itsystem og den praktiske del af registrering og kontrol af millioner af pakker hvert år.