Jeg genopbyggede min gamle legosamling – og mine minder – med hjælp fra private klodsforhandlere verden over

Den stævn, min søn og jeg manglede til containerskibet, fik vi fra Bestmecki i Tyskland. Og brandslangerullen til den gamle brandbil fik vi fra en biks i Samut Prakan i Thailand. Netværket Bricklink forbinder legoentusiaster verden over, og det blev mine gamle modellers redning. Her er historien om et ambitiøst byggeprojekt – og om passion, nørderi samt glæden ved at have den rigtige del.