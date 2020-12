Skal der brætspil under træet? Her er de bedste til børn, familier, voksne - og til quiz-elskerne

Fra 4 år. 3-5 spillere. Spilletid: 20 min. Udviklet og udgivet af Tactic. Pris: 170 kr. Vinder af Årets Børnespil i Guldbrikken 2020.

Hurtige reaktioner, sjov mimik og fjollede sugekops-stænger. Den ligning giver tilsammen ‘Rampelys Slammer’, der beviser, at det hæderkronede ‘Gæt og Grimasser’ ikke har levet forgæves. I spillet skal en spiller i hver runde mime et dyr eller menneske ud fra en række billedkort på bordet – f.eks. en krokodille, elefant eller pilot – mens de andre spillere hurtigst muligt skal gætte rigtigt ved at slamme deres sugekop-stang ned på det matchende kort på bordet. Spillet er let at gå til, lege med og udvikle videre på, og det er et perfekt oplæg til fjolleri og uhøjtidelighed samt at se hinanden på nye måder i rampelyset.

Fra 4 år. 2-6 spillere. Spilletid: 15 min. Udviklet af Thierry Denoual, udgivet af spilbræt.dk. Pris: 170 kr.