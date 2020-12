At give uden at forvente noget igen er en helbredsfaktor på linje med sund kost og motion

Det er sundt at give julegaver, ikke at få julegaver, ikke at udveksle gaver, men at give dem. Julegaveboykot eller afskaffelse af julegaveræset, som det hedder i julebrokkernes terminologi, er udtryk for, at man har et valg. Man er heldig, når man er i den situation, at man rent faktisk kan vælge gaverne til eller fra.

Selv føler jeg mig meget rig, når jeg ser på min julegaveliste: mine forældre, børn og børnebørn. Ved at give gaver bekræfter vi vores samhørighed. Julegavetraditionen er en anledning til at tænke på og glæde sig over først den ene og så den anden.

Hvad er den bedste gave, du kan give? Hvad er den mest dyrebare? Nogle af de mest betænksomme gaver, jeg har fået, har bestået i en hjælpende hånd, f.eks. da giveren ville ordne alle mine vinduer, sørge for at mine sløve knive blev slebet, at mit klaver blev stemt. Og så er der en særlig glæde ved de gaver, som de små poder har syet og snedkereret på i ugevis for at gøre mig glad. Eller da min datter forærede mig lige den bluse, som hun selv havde ønsket sig brændende. Gavegiveren har sat sig i mit sted og har givet af sine penge, men også af sin tid.