Jeg træner næsten dagligt, spiser sundt og er slank, men mit kolesteroltal er for højt

Søren Agger: Jeg er en ung mand på 59 år, jeg træner med løb eller cykling samt hundeluftning ca. en time næsten hver dag og dyrker en halv times morgenyoga.

Jeg er 170 cm høj og vejer 63 kg, så man kan ikke anklage mig for at være overvægtig. Jeg spiser vegetarisk fire dage om ugen og spiser næsten aldrig smør. Det eneste, jeg måske har et lidt stort forbrug af, er ost, og jeg har også hang til søde sager, uden at det tager overhånd.

Jeg har nu fået målt mit kolesteroltal til 8 (mit ldl er på 5,6). Derfor har lægen med nogen tøven anbefalet mig at spise Atorvasin, 20 mg. Det har jeg bestemt ikke lyst til, da jeg på ingen måde føler mig syg, men på den anden side har jeg heller ikke lyst til at styrte om med en blodprop.