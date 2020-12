Forfodsløb har givet mig løbeglæden tilbage

Ellen Groth: Når jeg skriver til dig, er det, fordi jeg mener at have en god idé til løbetræning for os, der er ældre.

Jeg er 74 år og har løbet i mange, mange år, med stor glæde og ingen skader. Men for tre år siden begyndte jeg at få rigtig ondt i skulder og nakke og måtte stoppe med at løbe. Det blev til mange gåture, men jeg savnede virkelig at kunne løbe og få pulsen rigtigt op, og her kommer så min nye opdagelse.

Den hedder forfodsløb. Det er virkelig en stor forandring for mig igen at kunne løbe, om end jeg lige skulle vænne benmusklerne til den nye form.