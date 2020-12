Julens bedste gadgetgaver: Årets elektroniske nyheder bærer præg af corona, men der er også plads til sjov

Pandemien gjorde 2020 til et lidt underligt år, hvor vi lagde mange af vores vaner om. Vi bruger mere tid derhjemme og prøver at huske at holde afstand, bære mundbind og vaske hænder i ét væk. Vi kommer nok til at leve med disse regler et stykke ind i 2021, og det kan man godt kan se på udvalget af forbrugerteknologi ude i butikkerne. Men der er stadig masser af gode gadgets, der kan lægges under træet.