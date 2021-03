Delt jobmarked for seniorer: Kristian bliver forkælet – Anette bliver forkastet

Du har gode muligheder for at forlænge arbejdslivet med en attraktiv seniorordning, men det forudsætter ofte, at du fortsætter hos den arbejdsgiver, du har i forvejen. Mister du først jobbet i en moden alder – og søger du et nyt – vil arbejdsgiverne ikke vide af dig. Velkommen til det delte jobmarked.