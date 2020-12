Fra udskældt til udsøgt: Der kommer mange hjemmelavede gaver under træet i år

En stumpet, skriggul striktrøje fra moster Jyttes hånd, fætter Pers nyeste landskabsmaleri på spånplade og endnu en tørret lerklump med din 3-årige nevøs fodaftryk.

For voksne mennesker er hjemmelavede julegaver ofte lige så pinefulde at modtage, som bløde pakker er for legesyge børn. De føles særdeles overflødige, lugter af den stolte givers misforståede hensyn og glimrer ved byttemærkernes fravær.

Men som med det meste andet i 2020 bliver der også vendt op og ned på vores forhold til den udskældte gavetype. Det betyder, at givernes kreative talentniveau stiger – det samme gør glæden ved at modtage de ellers så uglesete pakker. Og det er heldigt, for i år vil det i hidtil uhørt grad vrimle med hjemmelavede sager rundt om grantræernes fødder, forudser fagfolk og trendforskere. Det er der flere gode grunde til.