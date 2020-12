Guide: 4 julegaver, du selv kan lave

Keramik er alle vegne i disse år, i alverdens former, farver og funktioner. Samtidig er det mere populært end nogensinde at kreere keramiske værker selv. Og mens kurser for amatørkeramikere med kunstneriske ambitioner melder om fulde huse, kan du sagtens forsøge dig med det smidige ler uden at have særligt talent eller forudsætninger. Du kan endda gøre det derhjemme.

Blandt andet har virksomheden Slow Studio udarbejdet et koncept, hvor du får tilsendt ler og diverse remedier, som du skal bruge for at lege keramiker derhjemme. Herefter sender eller indleverer du dine værker til glasering og brænding på Slow Studios værksted på Østerbro i København, og efter få dage har du unik keramik, der både tåler ovn og opvaskemaskine. Nej, dine hjemmeformede krus og tallerkener kommer ikke til at ligne de professionelle keramikeres mesterværker – men netop det er kernen i konceptet og en del af charmen.

Er din tålmodighed begrænset, og vil du undgå logistikproblemer med at få leret fragtet til og fra brænding, er selvtørrende ler et godt alternativ. Du kan ikke bruge det til vaser, kopper, tallerkener og andet service, men det er oplagt, hvis du vil prøve kræfter som skulptør. Selvtørrende ler er også det rette materiale, hvis du vil fremstille platter med dine børns hånd- eller fodaftryk.