Bodil Jørgensen »Jeg ønsker mig virkelig ikke noget nyt« 

Hvad er den mest personlige gave, du nogensinde har givet?

»For tre år siden fik vi en hund, og den er nærmest blevet en person, et medlem af familien og er nok en af de vildeste og vigtigste gaver, jeg har givet. Nu kan jeg slet ikke forestille mig livet uden – for hvad fanden lavede vi egentlig før? Sådan havde jeg det nok også, da jeg fik børn, ha ha. Før vi fik hunden, kan jeg huske, jeg tænkte: Har jeg mere kærlighed at give? Og så har man jo, og netop derfor er det min yndlingsgave«.

»Ellers forsøger jeg hvert år at finde personlige gaver, og hvis man kender sine nærmeste godt, er det ikke så svært. At vide, hvad for en slags bog de godt kunne tænke sig at læse, for eksempel, eller hvis jeg har læst en god bog, så at give den videre«.