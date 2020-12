»Pakkelegen er aftenens højdepunkt«

Hvad er den mest personlige gave, du nogensinde har givet?

»Jeg synes, det er et sindssygt svært spørgsmål. Først følte jeg faktisk lidt præstationsangst over, hvad jeg skulle svare, og det er måske netop en pointe i sig selv. At der virkelig, virkelig er høje forventninger til, hvor gode gavegivere vi skal være. Og at det pres ikke må overdøve glæden ved at give. Det prøver jeg i hvert fald altid at huske mig selv på, når vi går ind i fødselsdags- og julesæsonen. For uanset om det er til mine børn eller mine veninder, behøver en god gave jo ikke være voldsomt dyr eller tage lang tid. For mig er det vigtigste at give en fin stund eller noget, som jeg ved, folk bliver glade for i hverdagen«.

Hvad kunne det for eksempel være?