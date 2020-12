Gældsrådgiver: Indhug i løn overrasker mange gældsramte

Hvis du gik og troede, at din skattegæld var gået i glemmebogen på grund af it-roderiet i skattevæsenet, må du tro om.

»Det er den så ikke«, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

I 2015 måtte skattevæsenet opgive sit ambitiøse, digitale gældsinddrivelsessystem EFI, og det betød, at det ikke længere var muligt at indeholde løn hos borgere, der skyldte i skat eller havde anden gæld til det offentlige. Men siden august er Gældsstyrelsen igen begyndt at indeholde løn for skattegæld, og på kort tid er mere end 500 millioner kommet i kassen.