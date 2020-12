Jeg har forhøjet kolesterol og triglycerider. Bør jeg spise fiskeolie?

Peter Rasmussen: Jeg har desværre fået konstateret (let) forhøjet kolesteroltal og (en del) forhøjet niveau af triglycerider (organisk forbindelse bestående af molekyler, der er dannet ved reaktion mellem glycerol og fedtsyre; triglycerider er hovedbestanddelen i fedtstof, red.).

Jeg vil gerne undgå statiner og fokuserer derfor primært på at ændre min kost. Jeg har aldrig røget, drikker et par glas vin om ugen, løber hver anden dag og er ikke overvægtig. Jeg er i ultimo-50’erne.

Der er jo uendelig meget litteratur om emnet, men mit spørgsmål går isoleret på, om ikke det er en god idé at justere indtagelsen af fiskeolie, omega-3, op til (mindst) 2 gram per dag? Når jeg læser om fiskeolie, har det god effekt til at sænke triglyceriderne (men det er måske også nu lidt uklart ifølge forskningen), men kolesterolet, herunder LDL (det lede, red.), vil samtidig stige let. Det virker, som om forskningen tilskriver, at det er vigtigere at nedbringe forhøjet triglyceridtal, og så må man leve med, at kolesterolet stiger en smule. Hvad er op og ned?