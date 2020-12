Alkohol på fastende hjerte virker, som hvis man sprøjtede den direkte ind i en blodåre

Firmajulefrokosterne aflyses på stribe. Corona får skylden, men man kunne fristes til at tro, at aflysningen i visse miljøer også bunder i en frygt for flere #MeToo-skandaler. For når promillen stiger, ryger dømmekraften.

Thomas Vinterbergs fremragende film ’Druk’ tager afsæt i Finn Skårderuds provokerende teori om, at vi er født med en halv promille for lidt i blodet. Min kollega Erik Skovenborg følger op på filmen med en klog og morsom artikel i Ugeskrift for Lægers julenummer, der har inspireret mig til at reflektere over promillen nu, hvor julen står for døren.

De fire venner i filmen afprøver Skårderuds teori. De har det sjovere, er gladere, mærker livet igen og bliver også bedre til deres job. En halv promille er da også det rusniveau, mange foretrækker i selskabelig sammenhæng. Ønsker man imidlertid en halv promille hele dagen, skal man drikke omkring en genstand i timen, og her går det galt. Der hersker ingen tvivl om, at en konstant promille på 0,5 vil øge dødeligheden markant.