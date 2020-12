Test: Et drys kanel løfter mange retter. Her er de bedste

Fakta

Kassiakanel kan være giftigt i store mængder

Man skelner mellem Ceylon-kanel, også kendt som ægte kanel, og kassiakanel, som er den type kanel, størstedelen af tilgængelig kanel på det danske marked tilhører.

Kassiakanel indeholder modsat den ægte kanel kumarin, der kan være giftigt i store mængder. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen, at et voksent menneske maksimalt indtager to gram kassiakanel om dagen. Og et toårigt barn bør maksimalt indtage 0,3 gram om dagen.

Kun et enkelt af de testede produkter i denne test er Ceylon-kanel. Resten er kassiakanel, som man altså skal være påpasselig med ikke at spise for meget af.

