Bare giv den fuld skrue med alkoholen: Disse tre vine er perfekte sammen med julemaden

Det er en velkendt sag, at den traditionelle julemad – her taler vi om and eller flæskesteg med brunede kartofler, rødkål, kraftig sauce og eventuelt svesker og æbler – kræver sin vin. Altså væk med alt, som siger finesse, elegance, lethed og for den sags skyld også slanke, tanninrige vine som klassisk bordeaux.

Det er tiden til at tage de vilde kraftbasser frem. Vine, som under normale omstændigheder kunne være ’bare for meget’ – vine med masser af intensitet, fylde, druemodenhed og eventuelt sødlige antydninger, og giv den bare fuld skrue med alkoholen! Mange oversøiske vine kunne leve op til disse karakteristika, men sjovt nok var alle indsendte vine fra Europa. Hovedparten dog fra de områder, hvor der virkelig er smæk på – det sydlige Rhône, Syditalien, Veneto og visse steder i Spanien.

Især i den dyre kategori blev der præsenteret vine, som fuldtud levede op til kravene til en god julevin, mens nogle af vinene i den billige kategori ikke helt havde det tryk, der skal til for at få fuldt hus: 6 tjektegn – og det opnåede to vine i den dyre ende og en i den billige.