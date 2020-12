Spætte, mår eller en helt tredje?: Hvilket dyr har lavet hul i mit sommerhus?

Andreas Alsøe: For to uger siden opdagede jeg et hul i ydervæggen på mit sommerhus, helt oppe under taget. Jeg vil tro, at hullet er lavet i perioden start september – slut november, hvor sommerhuset har stået ubrugt hen. Ud over hullet er der, som man kan se på billederne, mærker to andre steder på væggen.

Der ligger lidt isoleringsmateriale fra huset neden for hullet. Der er ikke hul i indervæggen. Ydervæggen består af ca. 3 cm tykke, behandlede brædder. Jeg har ikke fået kigget nærmere ned i hullet endnu.

Jeg har ikke før set noget lignende på huset og er meget nysgerrig på, hvilket dyr der er i stand til og har behov for at udføre en sådan gerning.