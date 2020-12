Nu er hvepsene begyndt at krybe ind under dynerne hos os

Jørgen Cseh: Konen er ved at få et bommesislag af alle de hvepse, der er ankommet overalt inde i huset fra midten af november og til nu.

Det drejer sig om op til 30 hvepse dagligt! Vi har boet i huset i 25 år og aldrig oplevet noget lignende før. Hvepsene er godt nok temmelig sløve, men da de nu også er begyndt at kravle ind under dynerne om natten, vil vi høre, om du kan give et bud på, hvornår vi kan forvente, at vore stribede gæster ophører med at gæste boligen. Vi ved, at der er noget, der hedder julefluer, men julehvepse har vi godt nok ikke hørt om før.

Søren Ryge Petersen: Ja, det lyder voldsomt, jeg har kun haft tre af slagsen. Der må have været mange hvepsebo i jeres område i sommer, for det er jo forklaringen. At hen på efteråret lægger boets dronning nogle specielle æg, der bliver til nye dronninger og droner. De flyver ud og parrer sig, hvorpå dronerne dør, mens dronningerne flyver rundt, æder lidt og finder et sted, hvor de kan overvintre. Det er som regel ude, et tørt sted i en brændestabel, under barken på et gammelt træ, og her ligger de i dvale hele vinteren.