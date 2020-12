Du har til næste torsdag, hvis du vil spare penge på en ny mikrobil eller en dyr elbil

Det er nu, du skal slå til, hvis du er i markedet for en lille mikrobil i Citroen C1- og VW UP-klassen til at lægge under juletræet eller fyre de indefrosne feriepenge af på. For markedets billigste biler til i omegnen af 100.000 kroner stiger nemlig kraftigt fredag den 18. december – med 8.000-10.000 kroner.

Men skriver du slutsedlen under seneste 17. december, kan du få mikrobilerne til ’gammel pris’.

»Det er købers marked lige nu, ikke sælgers marked, så der er gode muligheder for at få en attraktiv handel. Ikke bare på mikrobiler, men også på de dyre elbiler og visse hybridbiler«, siger forbrugerøkonom Ilyas Dogru, FDM.