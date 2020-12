Hvordan er det nu lige med de nytårsbobler og promillen?

Hans Jesper Jensen: I forlængelse af din omtale af ’Druk’, og hvordan promillen påvirkes af, om man drikker til et måltid eller ej, vil jeg, nu da vi nærmer os nytårsaften, spørge, om det er en myte, at promillen stiger hurtigere til hovedet, hvis man drikker champagne, i forhold til andre alkoholiske drikke.

Bente Klarlund Pedersen: Det er faktisk en myte, at ’en genstand er en genstand’. Sagt med andre ord, så har det betydning, hvad du drikker, når det gælder din promille. Champagne og andre drinks med bobler stiger hurtigere til hovedet end drinks uden. Læge Erik Skovenborg fortæller i Ugeskrift for Læger om et forsøg med 12 kvinder og mænd, der tømte tre glas champagne i løbet af 20 minutter. En uges tid senere fik deltagerne samme dosis champagne, men først efter at CO 2 -boblerne var fjernet ved piskning med en stavblender. Fem minutter efter sidste slurk var promillen højere efter champagne med bobler (0,52 promille) end efter den afgassede champagne (0,40 promille). Og selv om du drikker samme mængde alkohol (0,5 g alkohol/kg på fastende hjerte), vil din promille ende med at blive lavere, hvis du drikker 3 øl (0,50 promille), end hvis du drikker 3 glas vin (0,61 promille) eller 3 glas vodka-tonic (0,77 promille).

