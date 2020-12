Men så kom ræven

Dette har jeg gjort mange gange. Skrevet nogle ord i min avis i anledning af endnu et angreb på mit så hyggelige liv langt ude på landet.

Og ja, atter er det hønsene – og ræven – den evige konflikt, og det skete natten til 2. søndag i advent. Da jeg gik ud til mit morgenritual, at kalde på dem, pulle-pulle-pulle, og give dem gammelt franskbrød, så kom de ikke styrtende, som de plejer, og så gik jeg ned i haven den ene vej, pulle-pulle-pulle, og den anden og tredje vej, men mødte ingen høns, og det var da mærkeligt, og tilbage igen og mere pulle-pulle-pulle, mens hunden stod derinde bag døren og blev mere og mere rasende, for den er jo aldrig med, når jeg fodrer høns; den jager dem væk med indædt, logrende fornøjelse, fordi de ikke må få det gamle brød, som den ikke gider spise, men graver omhyggeligt ned under hækken.

Til sidst gik jeg i hønsehuset, for måske var lemmen ikke gået op, som den plejer, og så var hønsehuset fyldt med fjer og ikke en høne, og diagnosen var tydelig. Lemmen var åben, ræven havde været der, bidt alle otte høns ihjel og transporteret dem bort til et depot langt væk, for jeg kunne følge dens vej igennem haven og ud på markvejen – et sørgeligt spor af fjer.