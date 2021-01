Elbiler til alle, flere onlinemøder og et år mere i blødbuksen? Her er 9 ting du skal holde øje med i 2021

Det udbredte hjemmeliv og hjemmearbejde i 2020 blev en tryktest på en lang række teknologier, som fremtidsforskere og techeksperter længe har spået ville slå igennem. En af de mest lovende teknologier har været digitale arbejdsplatforme som Slack og Teams, der skulle give os et fleksibelt arbejdsliv, der gjorde fysisk fremmøde på en arbejdsplads unødvendig. Nogle har ligefrem forudset, at folk ville flytte ud af byerne, fordi det er muligt at arbejde, hvor end man er. .

Men mens de digitale arbejdsplatforme i 2020 var nødvendige på grund af coronaepidemien, bliver det i 2021 interessant at se, hvor meget det bider sig fast, når vi på et tidspunkt ikke længere er tvunget ud af de fysiske mødelokaler.

Kan vi trives med et liv, hvor vi kun ser vores møder digitalt, og er det digitale kontorlandskab frihed eller et fængsel? Indtil videre tyder intet på, at digitaliseringen får folk til at forlade byerne permanent, og mange beskriver en massiv træthed over virtuelle møder. Til gengæld har mange kunnet konstatere, at man sagtens kan arbejde hjemme fra et sommerhus, og i takt med at fibernettet de kommende år bliver rullet ud, vil det formentlig være en attraktiv mulighed for stadig flere.

VR-briller har fået et kæmpe skub fremad, fordi Facebook har satset stort på teknologien gennem sit firma Oculus. De har netop lanceret et nyt VR-headset, der er billigere og smartere end noget andet headset, der endnu er set. I en tid, hvor folk er hjemme hele tiden og savner træning, oplevelser og nye indtryk, virker det som et oplagt tidspunkt for folk at tage ind i nye, digitale verdener gennem VR-brillerne. Men teknologien har stadig ikke fået sit store folkelige gennembrud, og selv om VR-brillerne er blevet billige, bliver de ikke revet ned fra hylderne. Det lader til, at de lider under den samme forbandelse som 3D-briller og andre såkaldte smart lenses. Vi synes, alle sammen, at det lyder spændende, men vi gider ikke have dem på, når det kommer til stykket.

I 2021 vil det vise sig, om VR får sit folkelige gennembrud eller lider samme skæbne som minidisken – som et dyrt og i teorien smart produkt, der bare kom på det helt forkerte tidspunkt.