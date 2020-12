Hverdagsanalysen: I det mindste blev jeg ikke født 1. januar

Der findes en særlig klub af personer, som er født på de dage, hvor alle andre synes, at det er noget andet, man skal fejre. Eller på dage, hvor de fleste ligger brak.

Vores fødselsdage er en nød, der skal knækkes, enten af os selv eller af vores forældre, indtil vi selv er klar til at tage stafetten. Vi taler om det i krogene, lidt selvoptaget er det jo at gå op i, om man kan blive en smule fejret på sin fødselsdag uden at snuble for meget over traditionerne.

For eksempel begyndte en svigermor til en af mine kolleger juleaftensdag med en skål i champagne og serverede gløgg og æbleskiver om eftermiddagen før juleaften. Så var hun ligesom fejret, før fødselsdagsfesten for Jesus gik i gang. En nabofamilie rykkede konsekvent fødselsdagen for deres julebarn et halvt år, så det blev til en sommerfest.