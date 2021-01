Det er måren, der er synderen!

?Bjarne Normark: Kan du give et bud på, hvem der har været på besøg i haven.

Adressen er Darumvej 108 i Esbjerg under to kilometer fra centrum og tilhørende et villakvarter. I mine fugleobservationer har haven været besøgt af stor flagspætte i 2018, men ikke siden. For år tilbage var der en mår i haven.

!Søren Ryge Petersen: Huller, huller, huller! Det bliver ved, og endnu en gang måtte jeg spørge Frandsen til råds, for han er hulekspert. Han kiggede på billedet i et halvt sekund og afsagde dommen uden tøven: Mår!