Pia, Søren, Mona og Lise sveder voldsomt: »Hvorfor pokker har jeg ikke åbnet op om det før«

»Min svedproduktion har altid været meget voldsom. Jeg sveder så meget, at det drypper ned på gulvet fra mine fødder eller hænder. Hudsygdommen har haft stor betydning for, at jeg for fire år siden fik konstateret en mild depression«.

»Min mand og jeg har lige opdaget, at vores datter på 8 måneder sveder ualmindelig meget fra hænder og fødder. Der er nok stor sandsynlighed for, at hun har arvet det. Jeg håber, at det kan hjælpe hende, at jeg også har hyperhidrose, og at vi taler åbent om det, så hun ikke behøver at være flov«.

»I forbindelse med at jeg fik Botox-behandling i hænderne for min sved, fik jeg en ærgerlig bivirkning. Den overdrevne svedproduktion bredte sig til et andet sted på min krop. Jeg sveder nu rigtig meget fra lysken. Det er bare ikke rart at svede ved underlivet, det er ikke sexet på nogen måde«.