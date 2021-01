Køber du varer fra England? Så vær opmærksom på nye regler

Finder du et par lækre sneakers til 1.200 kroner og køber dem fra en London-smart webshop, ender de fremover med at koste dig væsentligt mere.

Storbritannien har nemlig nu forladt det europæiske fællesskab, og i sidste time indgik EU og briterne en aftale for fremtiden. Den har en betydning, hvis du køber blandt andet sko, tøj og makeup på engelske hjemmesider.

Nethandel i Storbritannien tæller nu på lige fod med handel i webbutikker uden for EU; det betyder, at man kan komme til at betale moms, told og importgebyr, og så er varerne ikke længere så billige, som man håbede på, da man bestilte. Dog er der indgået en særlig aftale, som betyder, at privates import fra Storbritannien adskiller sig fra import fra andre lande uden for EU.

Når du køber varer fra hjemmesider uden for EU, skal du være opmærksom på nogle beløbsgrænser. Hvis varen har en værdi på under 80 kroner, kommer der ingen ekstra omkostninger. Har varen har en værdi på mellem 80 og 1.150 kroner, skal du betale 25 procent i moms og et importgebyr til eksempelvis Postnord.