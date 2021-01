Kanelsneglen skrumper. Og det skulle være en god nyhed

Forestil dig, at du hver uge spiser en scone med chokolade, og at nogen så gør den ti procent mindre. Du har stadig smagen og oplevelsen intakt, og vil formentlig ikke opdage, at du i stedet for 130 gram scone spiser 115 gram. Ved årets slutning har du – alt andet lige – taget 350 gram mindre på, end du ellers ville have gjort.

Så enkel er planen fra et nyt partnerskab kaldet ’Ja tak, lidt mindre’, der fra i dag tager de første skridt mod at forebygge danskernes overvægt. Med om bord er store virksomheder som 7-Eleven, McDonald’s og Coop.

De skal umærkeligt være med til at hjælpe deres kunder ved at gøre portionerne mindre, for det er sjældent, at folk opdager, at der er skåret ti procent af en vare, siger projektleder på ’Ja tak, lidt mindre’, Susanne Tøttenborg, fra Kræftens Bekæmpelse.

»Både slikposer, sodavand, kager og portioner af mad er blevet større de seneste mange år. Det får os til at spise mere, end vi behøver, og så kommer der nye kilo på år for år. Vi vil rulle udviklingen tilbage til mere normale størrelser ved at supermarkeder, cafeer, kantiner og takeaway-steder gør portionerne lidt mindre. Vi kalder det downsizing«, siger Susanne Tøttenborg.