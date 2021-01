Nu skal det være helt slut: De skadelige stoffer er forbudte i madpapiret, men findes i tandtråd

For bare fem-seks år siden var det ikke ualmindeligt, at stoffer, som kan skade menneskers evne til at få børn, ødelægge hormonbalancen og medføre alle mulige andre skader på kroppen, var fast ingrediens i pakker med mikrobølgepopcorn, madpapir og pizzabakker.

Det viste sig, at de kunne vandre over i maden og ind i kroppen, hvor de hobede sig op og var umulige at nedbryde. Og selv om fluorstofferne – som ikke skal forveksles med fluor i tandpasta – fra 1. juli 2020 blev forbudt i al emballage til mad, findes de stadig i mange brugsting fra tandtråd og børnevanter til telte, møbler og outdoortøj.

Men nu skal det være slut med alle udgaver af de såkaldte PFAS-forbindelser (poly- og perflouralkylstoffer) i produkter, som forbrugerne er i kontakt med, lyder det fra Dansk Industri i en banebrydende ny strategi for kemiske stoffer i produktionen.

»Industrien har tidligere været skeptisk over for at regulere en hel gruppe stoffer under et. Nu tager vi forbrugerens standpunkt og siger: Vi nøjes med at bruge de her stoffer der, hvor de ikke er i kontakt med forbrugerne, og der, hvor der ikke findes alternativer«, siger Karin Klitgaard, der er underdirektør i Dansk Industri (DI).