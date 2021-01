Guide: Her er metoden til at rydde op i dit tøj og opdage, hvad du skal investere i fremover

Allerførst: Du kan ikke gøre det her forkert. Der findes ikke en rigtig løsning, for formålet er ikke at ende med at eje et bestemt antal stykker tøj. Det er individuelt fra person til person, hvor meget tøj der er optimalt at eje. Formålet er at få en garderobe fyldt med yndlingstøj og at blive bedre til at undgå fejlkøb.

En gennemgang af din garderobe er et større projekt, som ikke kan overstås på et par timer. Indstil dig på, at du skal gøre det over nogle gange.

Inddel dit tøj i kategorier, og gennemgå dem hver for sig. Det kunne f.eks. være kjoler, skjorter eller overtøj. Du kan også inddele i mindre kategorier som sommerovertøj eller kjoler, du bruger om vinteren. Tag en kategori per dag, og gør det eventuelt over en periode.