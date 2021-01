Hverdagsanalysen: Jeg har fået nok: Nu starter min private boykot af varer fra Kina

Jeg ved ikke præcis, hvornår den berømte dråbe fik mit bæger til at flyde over.

Måske var det, da Hongkongs demokratibevægelse fik dødsstødet, og den danske regering var for bange til at modtage en af det mægtige lands fjender. Måske var det den uansvarlige og kvalmende omskrivning af styrets ansvar for, at coronapandemien efter alt at dømme begyndte på et klamt dyremarked og blev forstærket af myndighedernes magt til at få lægers opråb om en ny smitsom sygdom til at forstumme.

Eller var det den åbenlyse magtdemonstration fra præsident Xi, da Kinas mest kendte og succesfulde erhvervsmand, Jack Ma, forsvandt sporløst og ikke viste sig i månedsvis, efter at han kritiserede landets ledelse?

I hvert fald har jeg nået et punkt, hvor afsmagen over for en stormagt med hang til at fængsle uighurer i flæng ikke længere kan adskilles fra de varer, som stadig kommer fra Kina. Varer, som i øvrigt alt for ofte indeholder skadelige stoffer, der er ulovlige i Europa. Selv om det føles både latterligt og svært, så vil jeg gøre meget for at undgå at få varer produceret i Kina inden for min dør.