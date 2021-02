Nye elbilejere tager et abonnement med i købet

El og plug-in

Sådan får du strøm på

Hvordan lader jeg bedst min bil?

Sæt en ladeboks op ved dit hjem, hvis det er muligt. Er det på egen grund, i carport eller garage, er det let. Skal det være ved kantstenen på offentlig eller privat vej, skal du sikre dig en tilladelse. Har du ingen ladestander, så vælg et selskab med standere i nærheden af din bolig, og brug dem samt andre standere hvor du parkerer i længere tid, for eksempel ved din arbejdsplads.

Kan flere dele en ladeboks?

Ja, andelsforeninger, boligforeninger og grundejerforeninger kan med fordel gå sammen om et antal ladebokse. Det kræver blot, at man aftaler, hvordan de skal bruges og betales.

Skal jeg have et abonnement?

Lader du kun eller allermest hjemme, kan det være billigere bare at lease en ladeboks fra små operatører. Uanset hvad er det bedst og billigst at lade om natten. Kører du langt og lader meget væk fra hjemmet, er et abonnement en god idé. Desuden giver det dig tryghed at kende prisen for at køre hver måned.

Kan jeg bruge andres ladestandere?

Ja, du kan både bruge bokse fra den udbyder, du selv har, og fra andre udbydere. De har pligt til at tillade roaming. Er du på besøg hos et familiemedlem med en ladeboks, kan du bare slutte dig til. Efter aftale. At bruge andre udbyderes ladere kræver et betalingskort, app eller ladebrik.

Kan jeg ikke bare lade fra stikkontakten?

Nej, kort sagt fraråder Sikkerhedsstyrelsen, at man oplader via almindelige kontakter, selv om det kan lade sig gøre via en såkaldt ’mormorladning’ med et særligt kabel. Opladning kræver en ladeboks eller et sikret stik, som skal installeres af en autoriseret installatør.

Hvordan finder jeg den bedste og billigste ladeløsning til mit behov?

FDM har flere pristjek både for opladning af elbiler og af plug-in-hybridbiler. De kan læses på fdm.dk.

Kilder: FDM, Clever og Sikkerhedsstyrelsen

