Klarlunds klumme: Nogle af de nye vaner må meget gerne hænge ved og blive det nye normale efter corona

Vanens magt er stor, siger vi, men så er den altså heller ikke større. På under et år har vi vænnet os til rutinemæssigt at vaske hænder, spritte og holde afstand. De nye vaner holder coronasmitten nede, men betyder også, at der er mindre influenza, færre tilfælde af lungebetændelse og mave-tarm-forgiftning og langt færre børn, der bliver indlagt med alvorlige infektioner.

Vi har vænnet os til at kommunikere på de virtuelle platforme, og selv om jeg savner det fysiske møde, så er der vitterlig en del møder, der også i fremtiden med fordel kan tages over skærmen, så vi sparer rejsetid og slid på klimaet. Der er ingen ture til museer, biografer, fitnesscentre eller cafeer. Det er et savn, men betyder samtidig, at mange i stedet går tur i naturen og oplever, hvor godt det er for krop og sind.

Så når spørgsmålet igen og igen lyder: »Hvornår kommer vi tilbage til en normal hverdag?«, svarer jeg, at det håber jeg bestemt ikke, at vi gør på alle områder. Nogle af de nye vaner må meget gerne hænge ved og blive det nye normale. I hvert fald de rutiner, der betyder færre infektioner, mere tid og mere natur.

De små ritualer udgør tilsammen vores hverdag. Mange vaner og rutiner grundlægges tidligt i livet og påvirker vores livsstil. Vi er vant til at tænke, at det kan være næsten umuligt at lave om på dem senere. Men krisen har lært os, at det i høj grad er muligt at ændre livsstil. Nogle nye vaner kan styrke den fysiske og mentale sundhed. Men nye vaner kan i sig selv holde os levende og unge. Det udtrykker Thomas Mann (1875-1955) i ’Trolddomsbjerget’:

»Vane betyder, at tidssansen sover ind eller dog bliver mat, og når ungdomsårene opleves langsomt, mens det senere liv forløber stadig hurtigere og iler af sted, så må det bero på vanen. Vi ved godt, at dette at indskyde andre og nye vaner er det eneste middel til at holde os levende, opfriske vor tidssans, opnå at forynge, forstærke, sagtne vor tidsoplevelse og dermed i det hele taget forny vor livsførelse«.