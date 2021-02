Hvordan opstår der våger i den frosne sø?

Claus Bjerregaard: Når vejret viser sig fra sin allersmukkeste vinterside med frost i længere perioder, kommer jeg altid til at tænke på et mysterium. I nogle søer opstår der våger, hvor fugle holder til. Vågerne opstår kun i nogle søer, og det sker tilsyneladende ikke altid på samme sted i søen.

Mit spørgsmål er: Hvordan opstår disse våger, og hvordan bliver de vedligeholdt? Er det fuglene, der samarbejder om at holde vandet i bevægelse, så det ikke fryser til, eller er der noget andet på spil?

Søren Ryge Petersen: Det er meget enkelt; jeg har ikke engang spurgt eksperter til råds. For det er elementært, at vandet fryser nu, men kun, hvis der ikke er bevægelse i vandet. Derfor fryser åer og bække ikke til.

En sø er noget andet. Den opstår i en lavning i terrænet, men fælles for næsten alle søer er, at der et tilløb og et afløb. Her er der bevægelse i vandet, og her opstår vågerne i frostvejr.