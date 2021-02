Nu kan dit skolæder spores tilbage til koen

Når koen er slagtet og kødet sendt videre til kølediskene, er restproduktet, huderne, altid blevet solgt videre og omdannet til læder.

En produktion, som er berygtet for at kunne involvere skadelige kemikalier og byde på horrible arbejdsforhold i især tredjeverdenslande.

Men nu omdanner firmaet Scan-Hide med linjen Spoor en del af skindene til sporbart læder, så forbrugerne kan orientere sig om, hvordan dyrevelfærd og produktionsmetoder er der, hvor læderet til sko, tasker, møbler eller tøj kommer fra, fortæller udviklingsdirektør Birgitte Holgaard Langer.

»Hundrede procent sporbarhed er ikke noget, der har eksisteret i læderbranchen. Men ligesom det er en naturlig del af træbranchen, at vi forbrugere med FSC-certificeret træ kan se, at der er forsvarlig skovdrift bag varen, så tror vi, at sporbarhed bliver fremtiden også for læder«, siger Birgitte Holgaard Langer.

Det danske skomærke Roccamore er det første brand, der har lanceret en kollektion med læder fra Spoor. I hver støvle er der en QR-kode, som man kan skanne og således læse nærmere om historien, fortæller stifter og kreativ direktør Frederikke Antonie Schmidt.