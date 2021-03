Her er den vin, torsken skal svømme i

Tidligere var torsk billigt og blev spist af stort set alle. I dag er det blevet en luksusspise, der til tider er lige så dyr som pighvar. Uanset hvad: Vi skal have torsk om vinteren, hvor den er bedst. Gerne store, kødfulde og faste torsk. Husk som altid at undgå for lang tilberedningstid. Kødet må godt være en smule blåligt, perlemorsfarvet. Når man trykker på fisken, skal den give lidt efter. Hvis den er helt fast, er det for sent.

Jeg har smagt vinene i denne test op mod to serveringer af torsk:

Den ene er rå, rimmet torsk, der er rimmet 12-24 timer i en 50-50-blanding af salt og sukker. Den rimmede torsk blev serveret med en peberrodscreme og en blanding af letsaltet og rå agurk uden skræl og kerner, tynde syrlige æbleskiver og enten purløg eller karse.

Det var opgaven til leverandørerne: at finde den ideelle vin til denne råmarinerede fisk med grønne og urtede toner fra agurken, syre fra æblet og den lidt skarpe peberrod. På forhånd ville man forvente kølige, slanke, syrerige friske vine – og det lykkedes med de fleste vine. Ligesom der var fuldt hus – 6 tjektegn – til de to testvindere. Og hovedvægt på slank chardonnay fra Chablis og riesling. Mission accomplished.

Den anden opgave var mere klassisk: Her skulle vinene passe til bagt torsk (gerne loin) på et leje af tyndt skåret gulerod og porre – og en fed og cremet beurre blanc. Netop smørsaucen trækker mod rigere vine, for saucen har jo syre fra indkogt vin. Her var der ikke helt samme match som til den i princippet mere komplicerede ret med rimmet torsk. Flere af vinene var for lette og egentlig bedre til den rimmede torsk. Og her var chardonnay som forventet dronningen, der tog topplaceringerne.