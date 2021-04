Nye regler får netkunder til at gå i stå, når de skal til at betale

Fakta

Tofaktorgodkendelse

Kravet om tofaktorgodkendelse indebærer, at der skal anvendes mindst to faktorer til at godkende en betaling.

De to faktorer skal være:

-noget, betaleren ved (f.eks. et password),

-noget, betaleren er (f.eks. fingeraftryk), eller

-noget, betaleren har (f.eks. en mobiltelefon, der modtager en engangskode).

I fysisk handel i Danmark anvendes der i dag tofaktorgodkendelse i form af autentifikation via chipkort (noget, betaleren har) og pinkode (noget, betaleren ved). Betalinger op til 375 kroner er undtaget.

Ved onlinehandel består tofaktorgodkendelsen af et password og NemID-appen. Alternativt et password og en sms-kode eller et password og en nøgleviser, der kan købes for 99 kroner hos Nets.

Små betalinger på op til 225 kroner er undtaget fra tofaktorgodkendelse.





