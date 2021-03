Nærbetjente er blevet coronapoliti i landets travleste handelsgade »Hej, hvad har jeg nu gjort?«

Der bliver en særlig spænding i et lokale, når en betjent i fuld uniform træder ind. I Mangos butik på Strøget i København standser en ung mand op ved det stativ med skjorter, som han var i færd med at flytte. En kvindelig ekspedient forlader de bukser, hun er ved at lægge sammen og henter chefen, en lille kvinde med et brus af hår, som kommer til med hastige skridt.

»Hej, hvad har jeg nu gjort«, spørger hun med et smil, mens alle ansatte diskret følger med.

»Det er noget, du ikke har gjort«, lyder det hurtigt fra betjenten.

Det er stadig tidligt på dagen, og butikkerne er i gang med tredjedagen, efter at de fik lov at genåbne. Der skal være styr på antallet af personer i butikkerne, skilte på dørene og afstand mellem kunderne i køerne, og retningslinjerne er blevet ændret siden før jul, hvor de sidste gang kunne have kunder inden for dørene.