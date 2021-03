Radiotavshed er en elendig strategi, når skolen skal håndtere et coronaudbrud

»Der er desværre en lærer, der er konstateret smittet. Så vi er nødt til at sende klassen hjem«, sagde en pædagog fra min datter Lucys skole i telefonen. Det var i søndags for en uge siden, og det tog os relativt lang tid at forstå omfanget af beskeden.

Lucy var nu ’nær kontakt’ og skulle blive hjemme, det var klart. Men havde læreren egentlig sagt noget om resten af familien? Hvad skulle vi gøre? Jeg ringede straks til myndighedernes smitteopsporing. Her var beskeden klar: Vi skulle isolere Lucy sammen med en forælder. »I andre skal holde 2 meters afstand til hende. Bruger I samme badeværelse?«.

»Øh, ja da«, sagde jeg.

»I må i så fald ikke dele f.eks. håndklæder og skal sørge for at spritte toiletbrættet og håndtag af, når hun har været på toilettet. Hvis det ikke kan lade sig gøre at adskille jer, så anbefaler vi, at hele familien bliver hjemme og isolerer sig«, sagde kvinden. Lucy er 6 år, så vi kan ikke lige ’isolere’ hende fra resten af familien. Så det stod klart, at vi måtte blive hjemme alle sammen.