Coronaskam hæmmer smitteopsporingen

»I sætter alt det på spil, som 5,5 millioner mennesker har kæmpet for i et år. Det kan I ikke være bekendt«. Sådan lød det ifølge TV 2 fra Jakob Ellemann til indbyggerne i Vollsmose.

Faktum er, at antallet af coronasmittede aktuelt er højere i Vollsmose end andre steder i landet. Jeg er enig i, at der skal sættes ind med lokal nedlukning, mere oplysning, massiv testning og smitteopsporing. Men er den kollektive udskældning hensigtsmæssig og rimelig?

Jeg følte mig selv ramt, for jeg har også haft corona tilbage i april sidste år. Så jeg dukkede hovedet og skammede mig. For når coronasmitte rubriceres som en selvforskyldt lidelse, bliver det skamfuldt at stå med en positiv test. Men det er ikke særlig hensigtsmæssigt for pandemibekæmpelsen, hvis man ikke tør vedgå, at man er testet positiv.

Det er helt nødvendigt, at den enkelte bidrager til smitteopsporingen og informerer sine kontakter. Det gør man ikke, hvis det er pinligt at være smittet.

I en netartikel fra TV 2 Fyn om coronaincidensen i Vollsmose røg jeg ind på artiklens kommentarspor, der, nåh ja, var løbet af sporet: »tydeligt tegn på, at de fremmede stadig ikke forstår de danske love og regler« eller »send dem hjem«.