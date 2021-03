Kan jeg fortsætte løbetræningen, selv om jeg er sygemeldt med stress?

Bo Jensen: Jeg er en 55-årig mand, som har løbet flere gange om ugen siden barndommen, de senere år 50-60 km om ugen fordelt på fire gange. For mig er løb både meditativt og afslappende og giver fysisk og psykisk overskud.

Nu er jeg så sygemeldt med moderat til svær stress efter svimmelhedsanfald og forhøjet blodtryk, der nu er medicinsk reguleret. Ud over hos egen læge går jeg til samtaler hos en psykolog.

Jeg er i vildrede om, hvorvidt jeg kan fortsætte med at løbe. Lægen har sagt god for det, mens psykologen (og med hende en række andre stressbehandlere, kan jeg læse mig frem til) på det kraftigste fraråder løb, fordi kroppen belastes af adrenalin- og kortisolstigning under løb. Og stress er jo netop karakteriseret ved langvarig forøgelse af adrenalin og kortisol med alle de kæmp eller flygt-effekter, der følger med.

Så baseret på en række anekdotiske eksempler og denne grundlæggende fysiologi er holdningen, at løb og anden hård fysisk træning forværrer eller i hvert fald fastholder de høje niveauer af adrenalin og kortisol og dermed modvirker den ro og afslapning, der skal til for at komme ud på den anden side. Har det noget på sig, eller kan jeg roligt fortsætte min løbetræning?