Vores erantis er nu reduceret til ét eksemplar. Ved du hvorfor?

Carsten R. Christiansen: For mere end 20 år siden overtog vi et dejligt hus i Hellerup opført medio 1950’erne. Ved overtagelsen var der enkelte erantisser (nok ikke over 20), mange vintergækker og flere andre løgplanter, herunder tulipaner.

Nogle få tulipaner kommer stadig, og mange af vintergækkerne er også bevaret. Men erantisserne er nu reduceret til ét eksemplar.

For fire-fem år siden lykkedes det hos en ven, der skulle flytte fra sin ejendom, at kapre mere end 100 erantisser, som jeg plantede 10-12 forskellige steder i vor have. De kom året efter, men i dag er der ingen tilbage.