Jeg droppede de daglige Facebookfix og blev mere fri

Computerskærmen og mobilen er mine livliner, uanset om det er morgenmødet med kollegerne, sparring med redaktøren, samtalen med de endnu ikke vaccinerede forældre eller den ugentlige koraften.

Og selv om det er halvt så godt som at mødes i den virkelige verden, elsker jeg teknologien for at redde mig, give mig chancen for i det mindste at se mine kolleger på Teams, møde vennerne til rytme- og nodetræning på Zoom og gøre det muligt at arbejde ’hjemmefra’, også når det sker fra et lånt sommerhus i Hvide Sande.

Men lige så meget hader jeg livet bag skærmen, når jeg endelig kan slippe for det. Coronatiden har åbnet mine øjne for den særlige fryd ved at droppe Facebook, glemme mobilen, når man går en tur, og bruge hænderne på noget andet end at taste løs.

Meget tyder på, at jeg ikke er alene. På gåture i byens grønne åndehuller må man zigzagge sig frem mellem fodgængere og løbere, strikkepindene gløder over det ganske land, og det vælter frem med nye lystfiskere, vinterbadere og haveentusiaster.