FDM's jurister er bekymrede: Garantier på elbilers batterier er alt for usikre

Forstå garantien på bilen

Når der er garanti på en bil, er udgangspunktet, at alle former for fejl og mangler er dækket. Derfor er det vigtigt at kigge efter, hvad der ikke er dækket i de undtagelser, der er nævnt i betingelserne. Der vil ofte være specifikke forhold, dele af bilen eller situationer, som ikke bliver dækket af garantien – og garantien er mindre værd for dig, hvis undtagelserne er vidtgående.

Batteriet er den dyreste enkeltdel i en elbil, og derfor er det smart at undersøge, hvor længe garantien på batteriet gælder. Dækningen ofte opgjort i både kilometer og leveår, men vil kun gælde til det punkt, du rammer først.

Der er efterhånden opstået en stor konkurrence blandt bilproducenterne om at tilbyde de længste garantiperioder, og det kan være værd at undersøge, hvad de forskellige bilmærker eller forhandlere kan tilbyde, inden du køber en bil. Køber du en brugt bil, skal du være opmærksom på, at garantien løber fra bilens første indregistrering og dermed kan være væsentligt forkortet, når du køber bilen.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

