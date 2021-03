Efter kritik fra chauffører: Nemlig.com suspenderer udskældt bødesystem

I en række artikler i dagens Politiken fortæller nuværende og tidligere chauffører hos Nemlig.com om 15-timers arbejdsdage, flere måneders arbejde uden fridage, store bøder og ruter, der er næsten umulige at nå til tiden.

Online-supermarkedet har blandt andet haft et bødesystem, der straffer chaufførerne for alt, der kan gå galt på en rute.

Chaufførerne kan få en bøde, hvis de kommer mere end tre minutter for sent eller for tidligt til en levering. Hvis de afleverer en kasse forkert, skal de betale for indholdet af kassen. Og hvis de glemmer at få emballage med retur, vanker der ligeledes en bøde. Bøderne kan være på alt fra 300-5.000 kroner og kan dermed være flere gange større end chaufførernes dagsløn, som har været mellem 700-1.000 kroner om dagen hos de chauffører, som Politiken har talt med.

Chaufførerne fortæller, at det hårde tidspres har betydet, at de må gå på kompromis med deres sikkerhed for at overholde tidskravene ved at køre hasarderet eller bære mange kasser på en gang op ad trapper – en chauffør, der har fået brok, fortæller, at han ofte bar kasser, der vejede op til 45 kilo i alt på en gang.

Overfor Politiken har Nemlig.com tidligere afvist kritikken af arbejdsforholdene med henvisning til, at de har udliciteret udleveringsopgaven til eksterne vognmænd. Og dermed står Nemlig.com reelt uden ansvaret som arbejdsgiver. Men i dag oplyser Nemlig.com, at det øjeblikketligt suspenderer det udskældte bødesystem. Det skriver de i en pressemeddelelse.