Fra tørstslukkere til gemmevin: Vintest viser, at chianti er tilbage i topform

Lad os begynde med en lille test: Hvilke af følgende muligheder forbinder du primært med chianti? A) Romantik, rødternede duge og ny, spændende vin fra ferielandet Italien. B) Enkel, uinteressant vin med et støvet image og solgt på fordums storhed. Eller C) Klassisk, revitaliseret vinbrand, med både gode dagligvine og verdensklassevin til mange hundrede kroner.

Mit bud vil være, at dit svar i høj grad afhænger af alder og tidspunktet, din vininteresse begyndte. Hvor mange under 60 år synes, at Madeira er fantastisk? Og hvor stor en procentdel af dem over 50 år synes, at vildgæret orangevin er genialt?

Alle tre ovenstående svar er sådan set helt rimelige. De beskriver nemlig meget godt – men naturligvis i generaliserende form – chianti-vinenes udvikling de seneste 50-60 års tid. Da danskerne i 1960’erne begyndte at blive vindrikkere, nød chianti-vinene godt af det samtidige boom i charter- og campingturismen, og ikke mindst de bastomvundne buttede udgaver af den historiske toscanske vin havde stor succes. Kun få regnede det nok for decideret stor vin, men det var autentisk italiensk, nyt og spændende, og ikke mange havde nogen særlig vinerfaring at sammenligne med.

Det ændrede sig i de følgende årtier, og da chianti-producenterne slet ikke rykkede sig i samme takt som dels forbrugernes krav til vinkvalitet og dels konkurrerende vinområder, gik det galt. Bastflasken blev nu et tragikomisk symbol på et vinområde i pausemode, med alt for høje høstudbytter, marker på ringe jord i dalbundene, dårligt druemateriale og en lettere rustik (læs: tilbagestående) vinkultur i mange kældre. Chianti var nu umoderne, ringeagtet og et tvivlsomt køb.

Har du svaret A eller B, er det nu tid til en revurdering, for chiantis comeback har været en realitet et godt stykke tid. Det tog et par årtier at vende skuden, men nu er det stort set lykkedes. Kort og godt har der aldrig før har været så megen god vin tilgængelig fra chianti, og vinene hører atter til et af de stærkeste italienske vinbrands. ’Renoveringsarbejdet’ har omfattet alt fra forskning i druekloner, konsulenthjælp, jordbundsanalyser og naturligvis også en markant og international markedsføringsindsats.