Nu tæller uret ned mod konflikt for Nemlig.com

Efter en weekend, hvor kunder, politikere og eksperter i arbejdsmarkedet har stået i kø med kritik af Nemlig.com, blev milliardforretningen fra morgenstunden mandag mødt med et direkte krav fra fagforeningen 3F.

Et krav, der i sidste ende kan betyde, at 3F indenfor få uger kan rykke ud i konflikt mod de firmaer, der er underleverandører for Nemlig.com og i sympatikonflikt mod selskabet selv.

Det oplyser formand for 3F Transport, Jan Villadsen, som dog håber på en mere mindelig løsning.

»Det første jeg gjorde her til morgen var at skrive til Nemlig.com, at vi bringer overenskomsten i anvendelse. Men jeg håber og forventer, at vi kan finde ud af at skabe ordnede forhold sammen«, siger Jan Villadsen.

I brevet kræver 3F indenfor syv dage en liste over Nemlig.coms mange underleverandører, typisk små vognmænd, der udelukkende kører med varer for Nemlig.