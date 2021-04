Økonomisk skrøbeligt: Ni familier deler to biler. Men kan det betale sig?

Nyanlagte grusstier bugter sig ned ad bakke mellem gulkalkede skolebygninger fra 1938 og sortbejdsede træbygninger i bofællesskabet Krake. Lyden fra de nøgne høje træer bag bygningerne tyder på, at en god del af Lejres krager har slået sig ned i en koloni netop her med udsigt over engen og åen.

En håndværkers varevogn holder foran det, der engang husede gymnastiksalen og skoleværksteder, men nu skal være fælleshus, hvor op mod 51 voksne og 41 børn spiser måltider 4 gange om ugen.

»Jeg er spændt på, hvordan det bliver i praksis. Det er dejligt ikke at skulle tænke på madlavning de fleste aftener, men jeg tror også, at familierne indimellem får brug for at tage maden hjem, for det kan blive lidt kaos«, siger Kristian Skårhøj.

Imens viser han mig de støvede lokaler, der engang skal blive til storkøkken og spisesal. Om ikke andet står den gamle sal intakt med ribber, ringe og en plint. Her kan utålmodige børn sendes ind og bruge deres kræfter.

Kristian Skårhøj og hans kone flyttede med Esther på fem år og Theo på halvandet midt i december 2020 ind i en lejlighed i to plan i hjørnet af skolebygningen. Her i Krake skal i alt 27 husstande, især børnefamilier, der flygter fra byen og de høje boligpriser, bo sammen. For 9 ud af fællesskabets 27 husstande er det ikke kun fælleshuset, legepladsen og engen, de vil deles om. De har dannet en delebilsklub med to biler.