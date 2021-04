Sharmila kan altid finde sin parkeringsplads på Vesterbro

Parkering på Vesterbro i København er en tidskrævende og dyr fornøjelse, men ikke når man er medlem i nonprofitdelebilsselskabet LetsGo.

Det mener i hvert fald Sharmila Holmstrøm Juhlin, som sammen med sin mand har været medlem først af Københavns Delebiler og senere af LetsGo, som driver delebiler i København, Aarhus og flere andre danske byer.

»Bilerne fra LetsGo står så tæt her på Vesterbro, at det nærmest føles som at have sin egen bil. Og de har faste pladser, så det er aldrig svært at få bilen parkeret, når vi kommer hjem«, siger Sharmila Holmstrøm Juhlin.

Familien har via Sharmilas fagforening rabat på deres plusabonnement og betaler 390 kroner om måneden for at være medlem. Som medlemmer har de en nøglebrik, der kan åbne de forskellige delebiler, som findes i alle størrelser. Fra minibybiler og stationcars til varevogne og minibusser af den slags, der kan køres med et almindeligt kørekort.